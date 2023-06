El Sasar, en semáforo amarillo

RIOVERDE.- El organismo operador de agua potable está en semáforo amarillo ya que tiene 3 pozos abatidos, es por ello que se le pide a la población que cuide el vital líquido, se tiene la esperanza de que llueva para que se recuperen los mantos acuíferos.

El encargado del SASAR, Álvaro Rodríguez Rodríguez, dijo que los problemas de falta de agua y fugas de drenaje que se registran frecuentemente, se deben a que se tienen líneas de conducción con más de 30 años de servicio, y así son comunes las fallas.

Aunque advierte que no se podría construir una nueva red, porque es una obra muy costosa y no hay suficientes recursos, no se tiene presupuesto para obras, se tiene un convenio con la Comisión Nacional del Agua pero se busca resolver los problemas de manera que garantice, mayor presión y abasto de agua para la población.

La Junta de Gobierno recientemente aprobó este año modificar las líneas de los principales pozos, esto permitirá que haya más presión y capacidad de agua para la ciudad, es la razón por la que no hay problemas graves de falta de agua, con esta medida que se aprobó se puede decir que esta temporada de estiaje no se vaya a carecer de agua.

Pese a ello se enfrenta una situación de riesgo, ya que de los 9 pozos que se tienen para abastecer la ciudad, 3 se están abatiendo, uno tiene muchos años sin funcionar, hay 3 con señales de abatimiento, se espera se generen lluvias, para evitar abatimiento, y siga en sus niveles normales.