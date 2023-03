El Verde, sin trabajo político en colonias

CIUDAD VALLES.- El exalcalde de Valles del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Ortiz Azuara considera que el Partido Verde Ecologista de México de este Ayuntamiento, el de David Medina Salazar no ha penetrado con trabajo político en las colonias, porque no atiende a la gente y no ha aprendido a hacerlo.

Explicó que una cosa son las despensas, que se reparten en muchos sectores y que van con el sello del partido del Tucán, “porque a la gorra no hay quien le corra”.

Pero también manifestó que de trabajo político, el Verde del Ayuntamiento no ha influido nada, “a nosotros nos han dicho que quieren que vuelva el PRI a la Presidencia, porque quieren volver a ser atendidos, ahora no se les atiende, como tampoco se les atendía antes. Tiene seis años que no se atiende a los ciudadanos”.