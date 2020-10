Elaboran plan de riego para cultivos

Rioverde.- La Comisión Nacional del Agua (CNA) planea con los productores el plan de riego para sembrar 2 mil hectáreas de cultivos para el próximo ciclo agrícola, el manantial genera 2 mil 200 litros de agua por segundo, dijo el encargado en la Zona Media, Luis Ramón Lugo Corbalá.

Explicó que en el municipio se siembra 2 mil hectáreas de cítricos, alfalfa, maíz, jitomate y chile, es por ello que se está elaborando el plan de riego para el ciclo otoño-invierno, en coordinación con los tres módulos para el próximo año.

Hizo hincapié que el módulo 1 comprende El Jabalí, El Refugio, Puente del Carmen, San Marcos y pequeñas propiedades, a los que se destina el 71.5% de agua.

En cuanto al módulo 2, que incluye Santa Isabel, Huizachal, Plazuela, Riachuelo, San José del Tapanco y pequeños propietarios, se destina el 16% del vital líquido, mientras que el módulo 3 de la comunidad del Capulín el 12.2%, el manantial genera 2 mil 200 litros por segundo de agua.

Agregó que el agua no tiene costo alguno, pero desafortunadamente no ha llovido lo suficiente, lo que genera que no se recargue el manto acuífero.