Embargará IMSS a DAPAS de Valles

CIUDAD VALLES.- El IMSS notificó de embargo de sus cuentas bancarias a la DAPAS por la cantidad de 7 millones 55 mil pesos hoy antes de mediodía y el organismo operador no recibió en físico el documento, sino que lo dejó en la ventanilla adyacente a la puerta principal.

El adeudo es de cuotas no pagadas en el año 2015, durante el Gobierno de Jorge Terán. El director de DAPAS argumentó frente a la prensa que el IMSS está efectuando un juego doble, ya que a la empresa le cobra por sus empleados como si no existiera huelga alguna (por ley la empresa no tiene porqué pagar en periodo de huelga por los trabajadores), pero cuando se trata de pagar las incapacidades, el IMSS le informa a los obreros y empleados de la paramunicipal que como hay periodo de huelga, el Instituto de Seguridad Social no tiene porqué pagarles el tiempo que están bajo el régimen de incapacidad.

No obstante, la nota de embargo cuenta con el dato de que en 2015 no se pagaron las cuotas, deuda que la institución tiene sobre sí.