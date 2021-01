Empresas de banquetes, en la quiebra

Rioverde.- Por la pandemia los servicios de banquetes están frenados, las bodas se suspendieron y se realizarán presuntamente en el mes de junio, pero todo depende de la semaforización.

José Antonio Loredo Juárez empresario de este ramo, admite que sí hubo arribo de paisanos, pero los parajes como la Media Luna, Grutas de la Catedral y San Sebastián, están cerrados, por lo que la actividad hotelera está deprimida y casi en la quiebra.

Indicó que los servicios de banquetes están frenados, incluso los eventos programados para diciembre se han postergado para junio de este año, aunque todo depende de la semaforización que esté imperando, por la pandemia del coronavirus.

A pesar de que algunas personas se han manejado de una manera un poco libre, han sido pocos los eventos organizados, "no me ha tocado organizar un banquete de boda, no he atendido ninguno hasta la fecha", enfatizó.

Pero se tiene la confianza de que la gente respete y tome conciencia de lo grave del asunto por la pandemia que se está viviendo, ya que incluso se hablan de más complicaciones para este año.