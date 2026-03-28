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En Charcas, encuentro nacional de bandas

Por Jesús Vázquez

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
En Charcas, encuentro nacional de bandas

Charcas.- En este municipio se llevará a cabo el XXIII Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas durante sábado y domingo, el evento reunirá a ensambles de bandas para ofrecer una programación llena de música sinfónica al público.

Desde este sábado se desarrollarán dos actividades, a las 19:00 horas, el magno concierto de Ensamble de Bandas que tendrá lugar en la Plaza de Toros Guerra, a las 21:00 horas, se realizará una Callejoneada con el Burro Méndez por las calles del centro histórico, se exhorta a toda la población acudir para acompañar a los grupos, así como a ciudadanos de distintos municipios del Altiplano.

Este domingo, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el Desfile de Bandas Sinfónicas por las principales calles de la ciudad, para que todos los ciudadanos logren ver este magno evento que se realiza una vez al año, donde la gente podrá disfrutar de diferentes melodías interpretadas por sinfónicas.

Este evento también traerá un auge económico al municipio, ya que llegará mucho turismo al municipio, poniendo en auge la economía en las tienditas, restaurantes, en la zona hotelera y en varios negocios del municipio, además de que con la llegada de la Semana Santa se tienen diversas actividades en este municipio.

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