En el abandono Plaza de Armas

MATEHUALA.- La Plaza de Armas la de mayor interés por estar situada frente al Palacio Municipal luce descuidada, no se le ha puesto atención a las dos fuentes sin funcionar.

Las dos fuentes la de los Platos de finales del siglo 21 y la del Rey Neptuno de 1901 que se encuentran en la plaza desde hace dos años están sin funcionar, no se sabe si tienen o no las bombas, no se sabe el motivo por el cual están sin trabajar, declaró el guía de turistas especializado, Jesús Torres Arias.

El también conservador ambiental comentó que, es una lástima que la plaza esté abandonada, "se ve triste y por si fuera poco ya se está acabando el césped, aunado a ello el desmantelamiento de los cañones, que lamentable que esto esté ocurriendo cuando se encuentra frente a un edificio público como es la Presidencia Municipal".

"He visitado muchos pueblos de nuestro País, parques y plazas y son un encanto porque están muy bien conservados, porque es lo primero que vemos y aprovechamos para la toma de fotografías y hay música ambiental", sostuvo.

Al respecto dijo que, años atrás las fuentes estaban en funcionamiento y las tomaban como escenarios los novios como quinceañeras para tomas fotográficas, finalizó.