Enfermo de Covid y sin dinero; condenado a morir: Legisladora

Rioverde.- En esta pandemia si no tienes dinero, prácticamente estas condenado a morir, ya que es deficiente el servicio de salud que se brinda, dijo la diputada Vianey Montes Colunga. Admite la legisladora que antes no tomábamos en serio la pandemia por el coronavirus, lo veíamos lejano no lo creíamos, el usar el cubrebocas todo el día ha cambiado la vida del mundo entero de la gente, jóvenes y de los niños que pagan las consecuencias y no saben porqué.

Creo que gracias a eso, algo que siempre se había demandado que los servicios de salud fueran de calidad, se vio al desnudo todo lo que falta y todo lo que no se ha hecho, debido a la corrupción que impera. Hizo énfasis que te da coraje porque "mucha gente sino tiene dinero estas condenado a morir", comentó.

Hay mucha corrupción, creo que es algo que se tiene que acabar, para eso estamos trabajando en el Congreso del Estado.