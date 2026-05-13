Entregan certificados parcelarios a campesinos

RIOVERDE.- Un éxito la Caravana para Mujeres, se brindaron 100 asesorías y se entregaron 25 certificados parcelarios, dijo el residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media, Javier Gallegos Oliva.

El funcionario mencionó que el evento se llevó a cabo en el campo Bicentenario, participaron dependencias como Sedatu, Registro Agrario Nacional (RAN), Secretaría de Mujeres del Centro Libre de Rioverde, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Conafor.

Gallegos Oliva hizo hincapié que se levantaron 74 listas de sucesión, 5 certificados de uso común y 3 títulos de propiedad entregados a 38 beneficiarios, así como 25 certificados parcelarios, 100 asesorías; puntualizó que en su mayoría fueron beneficiarias las mujeres.