Es Tamuín foco de delincuencia, admite Gallardo

CIUDAD VALLES. -El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dijo que la balacera, bloqueos y atentado contra el expresidente de El Naranjo, Elíseo Rodríguez por lo pronto se sabe que es un tema entre particulares y hasta que no se sepa de bien a bien sobre este asunto, no es de delincuencia (organizada).

“Estamos investigando porque es un tema ya muy particular; muy posiblemente sea un tema particular, entre dos particulares...una confrontación entre dos personas (el alcalde y alguien más) y bueno, no es un tema de delincuencia todavía, hasta que no lo veamos”.

El mandatario estatal así habló sobre los hechos de El Naranjo, antes de entrar a la reunión de la Mesa de Seguridad Pública que se efectuó en la Presidencia de Tamuín, lugar del que dijo: “el foco (de la delincuencia), no vamos a engañar a nadie, es Tamuín”.