Estalla pensionada vs. Carlos Bárcenas
CIUDAD VALLES.- Una extrabajadora administrativa afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 26 dijo que el líder del gremio Juan Carlos Bárcenas Ramírez le hizo creer que podía heredar la plaza a su hijo y lo dejó sin empleo.
Angélica Hernández Ramírez fue trabajadora administrativa del preescolar Javier Alcorta Guerrero de la Zona X y exclamó que el líder sindical había quedado con firma de por medio respetar que ella heredase la plaza laboral a su hijo (desde el 2023), sin embargo sólo le dieron un contrato efímero en 2024 y al mes lo desocuparon.
Aunque ha mandado cartas Bárcenas Ramírez en dos ocasiones en este año, no ha habido respuesta alguna y por eso se dirigirá al SNTE nacional para dar a conocer este incumplimiento en el que incluso dijo que Bárcenas se ha comportado displicente y grosero.
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