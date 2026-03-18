Exhortan a los jóvenes a sumarse a la Policía Mpal.

LAGUNILLAS.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal cuenta con vacantes, por lo que exhorta a los jóvenes interesados a sumarse a las filas de la corporación.

El alcalde Sergio Izaguirre explicó que acudió a la capital potosina al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para recibir una patrulla.

Señaló que la unidad será de gran ayuda porque reforzará la seguridad en cada una de las localidades; así también mencionó que tiene la convocatoria abierta para contratar a más oficiales, es por ello que se les invita a los jóvenes para que se sumen a las filas de la corporación policiaca, los elementos tendrán un buen salario, puntualizó.