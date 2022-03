Exigen cuentas claras a comisariado ejidal

Rioverde.- Ejidatarios del Puente del Carmen denunciaron que el comisariado Tomás Pérez Cruz no ha rendido un informe financiero de su gestión, no ha limpiado el panteón ejidal, aunado a que también ha vendido terrenos, por lo que exigen cuentas claras.

Ejidatarios dieron a conocer que Tomás Pérez Cruz, cuando pidió el voto prometió un informe semestral del trabajo realizado y en qué destinaría los recursos, pero sólo "fueron promesas".

Explicaron que solicitó a los ejidatarios la cantidad de 2,200 pesos, y la mayoría entregó el dinero, pero a 8 meses de cumplir su mandato no ha entregado un plano y no ha dado avances de la medición.

Señalaron que el cementerio ejidal ya concluyó su vida útil, pero no lo ha desyerbado, no lo ha bardeado y no ha realizado ni una mejora, pese a la gran cantidad de dinero que ha ingresado.

Explicaron que el recurso por la renta de la antena, sólo les ha entregado en dos ocasiones dinero, está a punto de cumplir su periodo y no lo ha entregado en su totalidad,

Sostuvieron, por último, que pidió que en la pasada asamblea la autorización para la venta de los terrenos que quedaban del Ejido, pero se está a la espera de que rinda cuentas por lo más de 70 títulos de propiedad.