Exigen vacuna vs. Covid a trabajadores sexuales

RIOVERDE.- Trabajadores sexuales que no cuenten con su esquema de vacunación completa de Covid, no se les sella su tarjeta y por ende no pueden trabajar, advirtió la regidora Olga Guadalupe Gutiérrez Ávila.

Declaró que, cada mes acuden a revisión médica las trabajadoras sexuales y se cuenta con un padrón de 300, pero sólo acuden de manera puntual 150.

Mencionó que se les realiza la prueba rápida de VIH- Sida, e hizo énfasis que trabajadores sexuales deben de contar con su esquema de vacunación completo de la vacuna del Covid.

Manifestó que, en caso de que les falte alguna dosis, no se les entrega su tarjeta y por ende no pueden laborar, lo único que se busca es que cumplan con los lineamientos.