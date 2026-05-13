Falla recolección de basura por la falta de personal

CIUDAD VALLES.- Los camiones de la basura están pasando desfasados de horarios y de días porque falta personal para completar las rutas, afirma el encargado de Limpieza, Daniel Berrones Pérez.

El funcionario dijo que para completar las 23 rutas diarias que hay en el municipio, necesita de 69 trabajadores de limpieza, pero por vacaciones o por incapacidades, suele contar con 60 al día, es decir, un 15 por ciento menos del personal y que eso ha causado los desfases.

Manifestó que el alcalde ya reasignó tareas en varios departamentos para que vayan a trabajar a los camiones más empleados y espera que en los próximos días pueda cubrir sin demora las rutas de los camiones.

Mencionó que además de ello, de los 14 camiones que hay en activo, al menos cuatro deben entrar a mantenimiento al día y que esa falta de materiales también ha afectado.

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