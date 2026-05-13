Fallas en bomba deja sin agua a catorceños
Habitantes no tienen líquido ni para las necesidades básicas
REAL DE CATORCE.- Habitantes de Real de Catorce han reportado falta de agua,y requieren del vital líquido, sobre todo por la fuerte ola de calor que está afectando a todo el Altiplano, ante esto, las autoridades han respondido que el problema se debe a que un rayo cayó sobre una bomba de agua y la dañó.
Habitantes de varias comunidades han manifestado que se la están viendo muy difícil, pues desde hace unos días no cuentan con agua, donde en estos momentos es cuando más se requiere debido a la fuerte onda de calor para sus necesidades básicas, por lo que esperan que el problema se resuelva lo más pronto posible.
Ante esta situación, las autoridades han informado que a causa de la caída de un rayo en días pasados, se dañaron las bombas de agua y esto ha provocado afectaciones en el suministro en algunas zonas de Catorce, por lo que han solicitado paciencia a la población para resolver este problema y tengan agua lo más pronto posible en donde no hay este vital líquido.
Habitantes han estado buscando la manera de conseguir agua para poderles llevar a sus animales y continuar con sus actividades normales, como lo que es limpiar sus casas y bañarse, ya que la onda de calor está cada vez más fuerte.
