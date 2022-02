Fallas en el transporte foráneo

Matehuala.- Denuncian personas que tienen que hacer un viaje sobre todo a San Luis Potosí capital y Monterrey, N.L., están encontrando problemas para poder trasladarse, ya que no hay rutas para acudir a citas médicas o cualquier otro asunto particular, por lo que en muchas de las ocasiones tienen que pagar un carro de sitio, al no haber otra opción para viajar.

Revela Ariel Chávez Reyna que ante este problema que están enfrentando las personas, se ha buscado una alternativa se han buscado unidades que puedan trasladarlos con un menor costo que el que llegan a pagar por un carro de alquiler.

Reconoce el ciudadano que un viaje cuyo costo no es superior a los 250 pesos en viaje, redondo, ahora las personas que tienen la necesidad de viajar, sobre todo a una consulta médica con un especialista, tienen que erogar lo que les exigen, para poder ser atendidos por el mal que sufren.

Chávez Reyna menciona que este servicio lo ofrecen sobre todo alumnos que estudian en la capital del Estado, quienes comúnmente viajan los viernes a esta ciudad, pero retornan los lunes a la capital, quienes aceptan trasladar a las personas que lo requieren.