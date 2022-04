Faltan medicamentos en los centros de salud

CIUDAD VALLES.- Siguen las quejas de personas que han tenido que usar el servicio médico de los Centros de Salud de La Pimienta y la Doracely, porque no tienen ningún tipo de medicamentos y la atención depende de si hay o no personal médico en estos sitios.

A pesar de que los Centros de Salud atienden al sector más poblado de la ciudad, la queja constante es que no hay medicinas de ningún tipo (ni siquiera Paracetamol), para atenderse de los males que les aquejan.

Unos ciudadanos de La Pimienta pidieron que no se revelara su nombre, porque no quieren ser atendidos de mala gana en lo sucesivo, pero aseguraron que los medicamentos que les recetan y que antes surtían en estos mismos sitios no se les proveen, teniéndolos que pagar en farmacias particulares.