Familiares piden apoyo para encontrar a desaparecidos

CIUDAD VALLES.- No obstante que el Gobernador grabaría un promocional y luego atendería a la prensa en la calle Flores Magón, recién inaugurada en la colonia Las Águilas, como parte de su gira de hoy en Valles, decidió subirse a su camioneta cuando Edith Pérez Rodríguez le reclamó la inacción de las autoridades en la búsqueda de los potosinos desaparecidos.

Una de las manifestantes, Edith Pérez cargaba pancartas y lonas con los rostros de decenas de desaparecidos, entre los que se encuentran sus dos hijos, que no aparecen desde el año 2012, cuando viajaban por la carretera Valles-Mante, hacia Tamuín.

La quejosa señaló que la Fiscalía ha desviado recursos, porque en lugar de crear la fiscalía especial de personas desaparecidas, tiene trabajando sin dinero a los elementos de investigación que están o acotados, o coludidos o asustados, cuando se ponen a investigar estos asuntos.

Dijo ella que no cejará de luchar en la búsqueda de sus hijos, que tienen una década perdidos y que al Gobierno del Estado no le importa buscar a los que no han vuelto, porque tienen la idea errónea de que los desaparecidos eran "malandros", que ella refuta de manera categórica y enérgica.