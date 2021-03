Familias claman por agua

RIOVERDE.- Familias de los fraccionamientos de San Isidro, Santa Rosa y Gabriel Martínez, sufren desabasto de agua potable desde el pasado 21 de febrero, exigen tener agua potable, porque de lo contario se manifestarán.

Desde el pasado 21 de febrero que el organismo de agua potable llevó a cabo la obra de interconexión de la nueva línea de agua potable en la calle Porfirio Díaz, por lo que se suspendió el servicio reanudándolo al día siguiente día.

Amas de casa señalaron que las familias del Fraccionamiento San Isidro, Santa Rosa y Gabriel Martínez, no cuentan con el vital líquido, no tienen para el sanitario ni para bañarse. Explicaron que, el Municipio les ha enviado pipas de agua, pero acuden cuando están trabajando y por ende no pueden juntar agua para las necesidades más apremiantes, sin embargo, sostuvieron que el empresario Arnulfo Urbiola Román, preocupado por el problema, es quien más ha acercado pipas de agua.

Señalaron que, el recibo de agua llega puntual a la casa, "así fueran de buenos para que llegue el agua a la llave de nariz, lo único que se pide es que se regularice el servicio". Adelantaron que, si no se soluciona el problema de desabasto del vital líquido, acudirán con pancartas en mano para protestar y exigen que no se les cobre el agua hasta que se restablezca el servicio.