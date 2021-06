Feria de Vanegas se cancela otra vez

VANEGAS.- Por la pandemia del SARS-CoV-2 no habrá la tradicional Feria Regional de Vanegas (Fereva). El secretario general del Ayuntamiento de Vanegas, Mario Almanza Muñiz declaró que, en este año se cancela también la feria, pese a que se está en semáforo verde que es bajo, sin embargo, la pandemia aún no acaba

Señaló Almanza Muñiz que, no se expondrá a la gente con aglomeraciones y que debido a esto surja un brote de Covid-19, "todo evento que se lleva a cabo congrega a cientos de personas y acuden vaneguenses radicados en otros estados del país a celebrar, algunos traen su peregrinación al santo patrono, el Sagrado Corazón de Jesús", dijo.

Personas se han acercado a la presidencia municipal a que se les dé permiso de instalar algunos juegos o puestos, "no se ha dado autorización porque se ha informado que no habrá evento ferial, aunque estemos en riesgo bajo no podemos quebrantar las indicaciones de la Secretaría de Salud", finalizó Almanza Muñiz.