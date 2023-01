Festejos de fin de año generaron mucha basura

Matehuala.- Se recolectó más basura durante las fiestas de fin de año que en Navidad y fue sobre todo mucho desechable, botellas vacías de vinos, latas entre otros desechos.

El director de Servicios Públicos Primarios Emmanuel Páez Sifuentes, declaró que en la pasada Navidad se recolectaron 420 toneladas de basura y en fin de año aumentaron a 460 toneladas o sea que hubo más fiestas en este último festejo de fin de año entre las familias.

El personal no dejó de laborar ningún día, como fueron los operadores de los camiones recolectores y quien se encarga de ir recogiendo la basura en las calles, al igual los 12 carritos operados por mujeres que salen a las cinco de la mañana a fin de realizar la limpieza de calles de la zona centro, todos los trabajadores respondiendo con eficiencia en su trabajo que desarrollan.

Gracias a esta labor no hubo quejas como en años pasados, en los que las calles estaban sucias por la basura que se dejaba en la vía pública y que no pasaba el camión recolector, gracias a la estrategia que se aplicó la ciudad estuvo limpia, como lo previó el presidente municipal, que no quería ver las calles de la ciudad llenas de desechos.