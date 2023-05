Fiscalía esclarecerá muerte de Marina: Guadalupe Torres

RIOVERDE.- Mireya Vancini, alcaldesa de Ciudad del Maíz, insiste que la muerte de Dulce Marina, de 14 años, fue un feminicidio y no un accidente como indicó la Fiscalía General del Estado (FGE), por

lo que pidió a las autoridades actuar ante la petición de la familia y ciudadanía.

Como se recordará, Dulce Marina desapareció el 28 de abril y hallaron su cuerpo a bordo de un barranco de 50 metros de altura el día 30.

En torno a este caso, el secretario de gobierno Guadalupe Torres pidió a la edil llevar a cabo programas preventivos para evitar hechos como el ocurrido el pasado 30 de abril donde perdiera la vida la menor y no generar alborotos.

El secretario de gobierno pidió a la presidenta municipal que no se le olvide que está obligada a llevar programas preventivos en el municipio.

Y advirtió que antes de salir afuera, “primero debe voltear a ver hacia adentro, y qué está haciendo para prevenir hechos como éste”.

Solicitó también a la alcaldesa una respuesta, y dijo: “no se trata de generar un alboroto, para hacerlo se necesita que diga cuál es la razón que tiene para sostener que estamos frente a un feminicidio y no a una muerte violenta accidental”, enfatizó.

Dijo que, “hoy en día la Fiscalía General del Estado (FGE) no emite alguna postura de una muerte ocurrida nada más por ocurrencia, está basada en pruebas, hoy en el Sistema de Justicia Penal más del 50 por ciento de las pruebas tiene que ver con periciales, con expertos, pruebas científicas, no sólo el testimonio vago e impreciso que hace alguien, entonces me sumo a que se esclarezca la muerte de la niña, pero de una postura respetuosa y responsable, dejemos que la Fiscalía avance”, sostuvo.