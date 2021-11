Fue ilegal donación de predio a velatorio

CIUDAD VALLES.- La administración que encabeza David Medina Salazar denunciará al constructor del espacio conocido como Velatorio San José, que era la funeraria a bajo costo que el DIF Municipal pasado presumió como un apoyo para deudos de bajos recursos.

La denuncia va contra los constructores porque se usó dinero público sobre un terreno en el que no se había concretado la donación legal del sitio, de acuerdo con Medina.

El velatorio, que era la "joya de la corona" de la ex directora del DIF, Francisca Moreno Hernández no está dando servicios y no se otorgarán sino hasta que se resuelva la situación legal de ese lugar.

Fuera de la entrevista a David Medina, se pudo saber que el Velatorio San José se encuentra sobre un terreno particular de Adrián Esper Cárdenas, ex alcalde de Valles.