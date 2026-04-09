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Fuga de combustible provoca un incendio

Por Carmen Hernández

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Fuga de combustible provoca un incendio

RIOVERDE.- La acumulación de material combustible provocó un incendio en la Panificadora Rivera, generando muchos daños materiales, pero no hubo personas lesionadas.  

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en la calle Morelos, en una pacificadora, debido a una fuga de combustible que no se detectó a tiempo. 

Madera y cartones quedaron cerca de una superficie caliente, lo que provocó un flamazo y por consiguiente un incendio.  

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos a bordo de la Unidad M9, a su llegada las llamaradas habían sido combatidas por personal de la panificadora con el equipo de seguridad como un extintor y otras herramientas. 

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En el lugar también se presentaron para brindar apoyo elementos de la Guardia Civil Municipal a bordo de la unidad 243, por fortuna no hubo lesionados y luego de varios minutos de combate del fuego fueron sofocadas las llamas.

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