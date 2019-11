GN reprocha a Juez la liberación de delincuentes

CÁRDENAS.- En candente reunión de seguridad, personal de la Guardia Nacional reprochó a la fiscal en el municipio, el que dejen en libertad a los delincuentes.

Como es costumbre, de manera mensual se lleva a cabo la reunión de Seguridad Pública en la que participan todas las corporaciones policiacas.

Sin embargo, en su intervención, personal de la Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado sostuvieron que, es lamentable que, se realicen los operativos, se detenga a los presuntos delincuentes y cuando llegan a la Fiscalía, de manera inmediata los dejan en libertad.

Añadieron que la Fiscalía no está trabajando, con cualquier pretexto dejan en libertad a los delincuentes, sin embargo, en defensa la fiscal en el municipio, argumentó que las actas no las realizan bien, aunado de que no presentan pruebas y no existen denuncias.

Finalmente, los castrenses advirtieron que el único autorizado para brindar permisos para la venta de pirotecnia es la Sedena y si los comerciantes no cuentan con la autorización, no podrán instalarse.