Habitantes bloquean carretera

Villa de la Paz.- Los habitantes de la colonia Real de Minas al no tener respuesta del presidente municipal Jorge Armando Torres Martínez y la desesperación de no tener agua en sus casas bloquearon la carretera Matehuala-Villa de la Paz, manifestación que mantendrán hasta tener una respuesta del alcalde.

Ciudadanos desesperados porque tienen más de un mes sin agua en sus hogares, decidieron bloquear la rúa que enlaza con Matehuala, exigiendo una solución inmediata al problema porque el presidente municipal al que le apodan "Jícama", les ha enviado pipas y cuando las mandan es para gente privilegiada dijeron.

Al lugar llegó el encargado del agua potable Jorge Vargas, quien dijo que el problema es que los cinco pozos con que cuenta el municipio han bajado de nivel, y así es imposible el abasto a toda la población.

Las amas de casa pedían la presencia del presidente municipal que nunca se presentó y dijeron que no es novedad que nunca se encuentra y siempre anda arreglando asuntos en San Luis Potosí.

Solo estuvo el secretario general del Ayuntamiento José Alfredo Velázquez, para intentar destrabar el movimiento, quien informó que se tiene el proyecto de perforación de un nuevo pozo y que el paceño Jorge Nery de la Comisión Estatal del Agua vendrá a hacer un estudio.

Pero también dijo que los colonos adeudan medio millón de pesos, que no pagan el agua, y los manifestantes dijeron que no pagan por un servicio que no reciben.

Los manifestantes expresaron que no se moverán del lugar hasta que el alcalde Jorge Armando "la Jicama" se reúna con ellos, que se turnarán en el bloqueo.