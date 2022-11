Harán padrón de padres que no pagan pensión de sus hijos

CIUDAD VALLES.- José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado informó que el Legislativo aprobó que el Poder Judicial del Estado conforme el padrón de deudores morosos de pensión alimenticia.

Con este padrón, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Periódico Oficial del Estado, el Poder Judicial, es decir los jueces, tendrán a disposición los nombres de quienes no paguen el dinero para mantener a sus hijos y se le dará el uso que más convenga a la sociedad.

Dijo que se podrían perder muchos beneficios y puso los ejemplos de personas que buscan candidaturas o que quieren rentar locales o casas y que si llegasen a formar parte de esa lista, no tendrían derechos, ya que “si no paga por los alimentos de sus hijos, no se hará responsable de otros compromisos”.

“Que los niños dejen de ser objeto de revanchismos entre las parejas que se están separando y privilegiar el bien superior de la niñez”, manifestó el legislador.