Hasta seis ataques de perros reporta Jurisdicción V al mes

CIUDAD VALLES.- El área de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria V reporta un promedio de seis ataques de perros al mes en el área que cubre esta representación médica.

La Jurisdicción Sanitaria V cubre los municipios de Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tamuín y Ébano y, de acuerdo con los números dados a conocer por Zoonosis, por lo menos hay un ataque o un ataque y medio por semana en toda esta geografía, o también, hasta 70 ataques anuales de perros contra humanos.

La Jurisdicción cuenta con las campañas de esterilización y de protección de vacuna antirrábica para que los daños a los seres humanos sean los mínimos posibles, aunque hay lugares en esta quinteta de municipios en los que hay una gran actividad de jaurías que, por su organización, se vuelven ferales y dejan de tener temor al ser humano.

El último caso fue el de la jauría que atacaba a los parientes de internados en el Hospital General, hace aproximadamente dos años.

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