Hay déficit de tres millones de litros de agua en Xilitla

Xilitla.- Se puso en funcionamiento un sistema de rebombeo de agua ubicado a un costado del Rastro Municipal.

De acuerdo a lo mencionado por el director de agua potable, Néstor Enrique Can Morales, se requieren cerca de tres millones de litros de agua para abastecer al municipio y se tienen apenas inicio de la captación y distribución del agua potable en este lugar, en este sentido, el rebombeo será de un tanque ubicado en un nivel bajo a otro más alto.

La obra tuvo un costo de un millón 940 mil pesos y tiene un rendimiento de aproximadamente 50 mil litros de agua en una hora, lo cual "no es suficiente, pues la necesidad per capita es de aproximadamente 200 litros en un aproximado de 15 mil habitantes. Terminamos con una necesidad de 3 millones de litros de agua, lo cual no se tiene".

El funcionario mencionó que se tiene un depósito de 500 mil litros, "anteriormente no se había considerado realizar la construcción de depósitos de agua grandes, hoy es necesario hacerlos, por lo tanto, se finalizará un segundo que dará un millón de litros de agua almacenados y se continuará con un tercero".