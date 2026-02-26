logo pulso
Hoy, Feria de Orientación Vocacional

Por Jesús Vázquez

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Hoy, Feria de Orientación Vocacional

Matehuala.- La Escuela Preparatoria de Matehuala llevará a cabo la XVIII Feria de Orientación Vocacional en el Parque Álvaro Obregón este jueves, la inauguración será a las nueve de la mañana y estarán hasta las dos de la tarde.

La Feria Vocacional estará abierta para el público en general, para que conozcan la oferta educativa de instituciones para realizar una carrera profesional, los padres de familia y jóvenes conocerán las diferentes carreras, los adultos que de jóvenes no pudieron estudiar, y ahora quieren hacer una carrera vean cuál es la que les interesa, pues nunca es tarde para estudiar.

 Expresó la directora Amalia Guerrero Almanza que habrá varias presentaciones culturales, donde habrá demostraciones de cada una de las instituciones, algunas llevarán sus rondallas, grupos de baile, como en el caso de la Preparatoria un grupo de rock de jóvenes y serán cuarenta expositores los que estarán en esta feria. 

En esta feria vocacional contaran con todas las facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, además estará el Tecnológico de Matehuala, Universidad de Matehuala, Normal Experimental, TEC Milenio Campus San Luis, Colegio Cultural Metropolitano, Universidad Tangamanga.

 Escuela de Artes y Oficios, Escuela Estatal de Música, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matehuala, Universidad Centro de México y Escuela Bancaria y Comercial.

