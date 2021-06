Hubo compra de votos en la elección, señala Guadalupe Contreras

CIUDAD VALLES.- Guadalupe Contreras Pérez, ex candidato a la presidencia municipal de Valles por Morena se quejó de compra de votos el 6 de junio pasado y, aunque no comentó el nombre del partido o el candidato, refirió que a él no le toca impugnar porque eso es responsabilidad del segundo lugar (Marco Antonio Guillén Rivera de Sí por San Luis).

Guadalupe Contreras mencionó que fue "un desorden" el día de la elección, ya que los hechos del 6 de junio no correspondieron a las encuestas que le entregaban a él y por eso supone que hubo fraude.

Refirió que los ganadores tenían "casas amigas" (casas habitaciones donde se paga por los votos o donde se dan beneficios por haber votado por un candidato) "de a tres por colonia" y los ciudadanos salían con sobres en las manos "¿Qué te imaginas que sería? ", preguntó de manera retórica.

Comentó que la "compradera de votos" estuvo a todo lo que dio.