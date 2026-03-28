Iglesia anuncia eventos de la Semana Santa

Matehuala.- El obispo dijo que ya está todo listo para celebrar la Semana Santa la cual iniciará con el Domingo de Ramos para concluir el domingo 5 de abril que se celebra la resurrección del Señor.

Informó que mañana se celebra el Domingo de Ramos, todas las parroquias y capillas tienen sus horarios para llevar a cabo la bendición de ramos, con lo que se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, por lo que exhortan a la población estar al pendiente en la capilla y parroquia más cercana a su hogar para que acudan a esta celebración.

En el Parque Álvaro Obregón la reunión será a las 11 de la mañana para llegar a la misa de doce del día que se celebra en Catedral.

El miércoles santo se llevará a cabo la misa a las doce del día, en la que se hace la bendición de los santos oleos y los sacerdotes renuevan su promesa de fidelidad y obediencia, el jueves santo recordamos la institución de la eucaristía y el mandamiento del amor y en la que se celebra la ultima cena y el lavatorio, será a las seis de la tarde, el viernes santo la pasión y muerte de Cristo en la Cruz, y tendrán el viacrucis a las diez de la mañana, que inicia en el Parque Álvaro Obregón.

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Expresó Margarito Salazar Cárdenas que el Sábado Santo esperan con fe la luz de la resurrección y la misa del fuego nuevo será a las ocho de la noche en Catedral, para finalizar el Domingo de Pascua celebrar con alegría que Cristo ha resucitado, la misa será a la ocho de la mañana.

Se invita a los feligreses católicos a vivir este tiempo con oración, reflexión y participación en las celebraciones litúrgicas en nuestras parroquias.