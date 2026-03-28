Impactan camioneta y auto en supercarretera

Rioverde.- Se registra un fuerte choque entre un automóvil y una camioneta donde 4 personas resultaron lesionadas, además de los severos daños materiales que sufrieron las unidades.

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer en el kilómetro 6 de la supercarretera, entre un automóvil y una camioneta de campesinos que transportaban leña.

El accidente se generó por alcance, cuando la camioneta salió del camino para incorporarse a la carretera, pese al fuerte impacto y los daños solo 4 personas resultaron lesionadas.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los lesionados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, debido a las severas lesiones que sufrieron durante el impacto entre las unidades, pero no generó ningún deceso.

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Los lesionados resultaron con lesiones leves que sanarán en un lapso no mayor de 15 días, por lo que pese al severo impacto fue lo benéfico del caso.