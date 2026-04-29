Incendio en cerro de La Venada, sin control

MATEHUALA.- Continúa extendiéndose el incendio forestal en el cerro de la Venada ubicado en la comunidad de Estanque de Agua Buena, donde están trabajando arduamente diferentes corporaciones de auxilio para tratar de controlar el fuego, pero debido a lo difícil que es entrar a la zona no se ha podido controlar el incendio.

Desde este lunes por la tarde se reportó un fuerte incendio forestal en la comunidad de Estanque de Agua Buena, donde primeramente los comuneros empezaron a tratar de apagarlo, pero al no poder se pidió apoyo a corporaciones de auxilio, y aunque han estado trabajando sin descansar, lamentablemente el fuego llegó al Cerro de la Venada, lo que complicó la situación, pues es difícil el acceso a este lugar.

El director de Protección Civil de Matehuala, Luis Nava, dio a conocer que se están haciendo trabajos de atención y control de incendios en la zona de Estanque de Agua Buena ubicada en el cerro de la Venada, donde están trabajando en coordinación con Conafor del Altiplano, Bomberos de Matehuala, comuneros y Protección Civil Estatal.

Agregó el director que también atendieron el incendio forestal en la comunidad de Santa Brígida, donde colocaron brechas preventivas, las cuales han sido de gran apoyo para contener el avance del fuego, y con máquinas están haciendo nuevas brechas y se pide a la población mantener la calma ante esta situación.

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