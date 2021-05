Indígenas rechazan a Edson Quintanar

CIUDAD VALLES.- El diputado local del Distrito 12 del partido Morena, Edson de Jesús Quintanar Sánchez acudió ayer a una asamblea de Comunidades Indígenas para pedir que se le reconociera como parte de la etnia tének, con el fin de poder participar como candidato indígena en el cuarto lugar de las plurinominales de ese partido y uno de los asambleístas tének le habló en su lengua originaria, sin que el legislador pudiera interpretar lo que se le planteaba.

Por eso lo rechazaron; este hecho tuvo lugar en el salón ejidal de La Lima, de acuerdo con José Valentín Hernández, del Consejo Indígena, en donde estaban concentradas las autoridades de los ochos ejidos que conforman la cordillera tének y a donde llegó Edson de Jesús para solicitar que se le permitiera hablar al grupo de representantes y además, el diputado ofreció a cambio de que se le diera la constancia, estar solamente un año y medio en la curul federal y dejar a uno de ellos el otro año y medio de legislación.

Uno de los representantes se levantó de su silla y le preguntó en lengua tének que porqué acudía a pedir tal favor y ante el pasmo de Edson de Jesús Quintanar, quien no habla ese lenguaje, le rechazaron su petición, le explicaron, a su vez, en español porqué no le podrían apoyar y al diputado por Valles no le quedó más que irse.