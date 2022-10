Inembargables, los apoyos sociales que reciben personas

CIUDAD VALLES. -El diputado federal por el Distrito 04, Antolín Guerrero Márquez dio a conocer que las modificaciones al Artículo 4 de la Constitución no incentiva a los deudores a no pagar sus cuentas, sino que no permite que las instituciones financieras puedan embargar el dinero que el Gobierno federal abona cada bimestre a los beneficiarios.

Guerrero Márquez explicó que las becas o apoyos pertenecen al dinero público y que es precisamente destinado a ancianos, discapacitados, comunidades indígenas, por eso no se puede permitir que se embargue el dinero que cubre necesidades básicas del beneficiado.

La iniciativa fue votada por 459 votos a favor en el Congreso de la Unión el pasado jueves 29 de septiembre.