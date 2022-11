Inicia campaña de descacharrización

CIUDAD DEL MAÍZ.- A partir de hoy al 25 de noviembre se llevará a cabo la campaña de descacharrización, con el objetivo de erradicar la reproducción del mosco transmisor del dengue.

La presidenta municipal Mireya Vancini Cantú dio a conocer que el martes se recorrió El Pueblo, Barrio de la Villa y Ejido de San José, Derramaderos y Bellado, sin embargo, para el miércoles 23 se recorrerá el centro y el Orégano, Alameda y El Callejón.

Así mismo el jueves 24 de noviembre La Pista y Buenos Aires, Vista Hermosa y Las Alazanas, para el 25 de noviembre Santo Niño, Deportiva y Colonia de los Maestros, Margaritas, Lomas y Jacarandas.

Es por ello que hace un llamado a la población en general para que tire a la basura, trastes, llantas, botellas que no ocupen para evitar la reproducción del mosco, ya que si no hay criaderos no hay mosquitos.

También hizo un llamado a mantener los patios limpios y desyerbados, para evitar la propagación del mosco transmisor del dengue.