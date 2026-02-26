logo pulso
Iniciará ICAT cursos de gastronomía y terapias

Por Carmen Hernández

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Iniciará ICAT cursos de gastronomía y terapias

RIOVERDE.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) impartirá  alrededor de 54 cursos  para beneficiar a 600 personas, los más solicitados son gastronomía, belleza y terapias alternativas, a través de los cuales los capacitados obtienen una fuente de empleo bien pagada.  

El delegado del ICAT, José Matilde Noyola Correa, dio a conocer que los cursos se implementarán en los municipios de Lagunillas, San Ciro de Acosta, Rayón y Ciudad Fernández, a los cuales se inscriben cuando menos 600 personas por mes, el 80% son mujeres. 

Los de mayor demanda son de terapias alternativas, belleza y gastronomía. 

Los cursos tienen una duración de un mes, pueden participar personas desde los 16 años de edad, a quienes se les entrega un certificado con validez oficial.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hizo un llamado a las personas interesadas en aprender un oficio, para que se acerquen y se inscriban.

