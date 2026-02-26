Iniciará ICAT cursos de gastronomía y terapias
RIOVERDE.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) impartirá alrededor de 54 cursos para beneficiar a 600 personas, los más solicitados son gastronomía, belleza y terapias alternativas, a través de los cuales los capacitados obtienen una fuente de empleo bien pagada.
El delegado del ICAT, José Matilde Noyola Correa, dio a conocer que los cursos se implementarán en los municipios de Lagunillas, San Ciro de Acosta, Rayón y Ciudad Fernández, a los cuales se inscriben cuando menos 600 personas por mes, el 80% son mujeres.
Los de mayor demanda son de terapias alternativas, belleza y gastronomía.
Los cursos tienen una duración de un mes, pueden participar personas desde los 16 años de edad, a quienes se les entrega un certificado con validez oficial.
Hizo un llamado a las personas interesadas en aprender un oficio, para que se acerquen y se inscriban.
