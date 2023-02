Inició cambio de cuentas del gobierno a diferentes bancos, informa Gallardo

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que ya se comenzó con el cambio de las cuentas del gobierno del estado a diferentes instituciones bancarias y ya no solamente con Banorte, como era anteriormente; esto luego del incidente que se tuvo con ellos cuando retuvieron de manera irregular alrededor de 200 millones de pesos de las arcas del estado.

"Ya nos estamos mudando, se movieron varias cuentas a BBVA y otras a otras tres instituciones bancarias más. Lo que buscamos es diversificar, hacer uso de más bancos y más instituciones, el dinero de los potosinos tiene que estar en varios bancos y no nada más casados con uno solo", comentó.

El gobernador añadió que esto también ayudará que quienes reciben dinero de gobierno como los propios trabajadores para que puedan elegir de qué banco puedan recibir su dinero y no estar sujetos a uno solo o buscando un cajero de ese mismo banco, es mejor que puedan tener varias opciones y puedan sacarlo en la institución que más les convenga.

Gallardo Cardona indicó de igual manera que en el caso del Fideicomiso de Administración de Participaciones que llegan desde la Secretaría de Hacienda, se están buscando las mejores opciones, incluso BBVA aprovechó este tema que se tuvo con Banorte para hacer un ofrecimiento.

"Nos ofrecen rendimientos muy importantes a cambio de que ellos nos lleven esas cuentas, eso nos alcanzaría para hacer una o dos obras más al año, entonces está atractivo el tema", dijo Gallardo.