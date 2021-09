Insiste IMSS en no bajar la guardia ante el Covid-19

MATEHUALA.- Ante los primeros síntomas de males respiratorios, es muy importante que las personas acudan a recibir atención médica inmediata.

A través de un comunicado, el IMSS exhorta a la población a que ante los síntomas de enfermedades respiratorias acudan en forma rápida con el médico para prevenir complicaciones que pongan en riesgo su vida y que el día de mañana sea lamentable.

Se resalta la importancia de identificar de forma oportuna los síntomas relacionados con el Covid-19, se puede presentar dolor generalizado, congestión nasal, dolor de garganta y dificultad para respirar, los cuales aparecen de forma gradual.

Estos síntomas pueden mejorar con la atención y el tratamiento médico oportuno, de ahí la importancia que las personas reciban atención médica ante la aparición de las primeras señales, aunque no sean tan graves.

De acuerdo con el Instituto, es importante que, la población no se automedique, ya que esta práctica podría derivar en complicaciones severas en su estado de salud; la toma de medicamentos sin indicación ni supervisión médica tienen graves riesgos y son irreversibles.

En el caso de los pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa, es recomendable que se apeguen al tratamiento médico de forma correcta y tengan un adecuado control metabólico, además de alimentarse de forma saludable.

Por lo tanto, se hace un llamado a la población a no bajar la guardia ante el virus del Covid-19 y mantener las medidas de prevención como el uso correcto del cubrebocas, aplicar gel antibacterial, así como mantener la sana distancia de al menos 1.50 metros, realizar el estornudo con el ante brazo, para romper la cadena de contagios, y si no es necesario, no salir de casa.