Integran comisiones en el Ayuntamiento

RIOVERDE.- En reunión de Cabildo se dio conocer cómo quedaron integradas las comisiones de cada uno de los regidores y síndicos del Ayuntamiento, entre otros puntos.

A las 2:25 pm inició la sesión, donde se autorizó el uso de la voz al regidor suplente Bernardo Guerrero Zamarrón, cuyo propietario es Salvador López Aguilar, quien está acusado supuestamente de violencia, siendo detenido el pasado lunes.

Al ser cuestionado Bernardo Guerrero Zamarrón sobre su presencia en reunión de Cabildo, señaló que ejerce su derecho como ciudadano, ya que forma parte de una planilla que

fue votado.

Dijo que el titular no se ha presentado por la situación, si no se presenta el suplente se puede perder el espacio. Aclaró que no se le ha tomado protesta y eso lo determinarán las leyes correspondientes, “sólo acudí a ser presencia y ejercer mi derecho que emana de una votación del pueblo”.