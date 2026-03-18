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Interponen otra denuncia vs. elementos de la GCE

El 7 de marzo habrían golpeado y vejado a un joven de 18 años

Por Redacción

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Interponen otra denuncia vs. elementos de la GCE

CIUDAD VALLES.- El 7 de marzo, elementos de la Guardia Civil Estatal habrían golpeado y vejado a un joven de 18 años, presuntamente porque éste les habría tirado ponchallantas. Hay denuncia sobre el supuesto abuso en la Fiscalía General del Estado.

Antes de las cuatro de la tarde del sábado 7 de marzo, un grupo de guardias civiles habrían detenido de manera arbitraria al empleado de un local de pollos asados y se lo habrían llevado a un lugar apartado, en donde lo golpearían y lo amanazarían, dado que los uniformados alegarían que el joven les habría tirado ponchallantas.

Su familia acudió ayer a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por lesiones y por violaciones a los derechos del joven y todo está contenido en una carpeta de investigación con número 109/2026.

Por el natural miedo del joven y de parte de su familia, se omitieron los nombres, pero este hecho llenó de indignación a los parientes del joven por lo aventurado de los señalamientos de los policías y el maltrato posterior, resultado de la difamación de la que el joven es presa en la que además agregan que es portador de sustancias prohibidas y faltas al respeto a la autoridad.

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