logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invita DIF a desayuno con causa

Apoyarán a joven que sufrió un accidente y que requiere de ocho cirugías

Por Carmen Hernández

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Invita DIF a desayuno con causa

RIOVERDE.- Este próximo 15 de mayo se llevará a cabo un desayuno con causa para Noel, joven que sufrió un accidente y quedó discapacitado, lo que se recaude será destinado para cirugías. 

Cabe destacar que Noel de 20 años de edad, se desempeñaba como repartidor y auxiliar en un molino de masa, sin embargo, el pasado 5 de mayo sufrió un accidente.

El joven resultó con severas lesiones y fracturas, debido a la gravedad fue trasladado a la Ciudad de León, asimismo, el lesionado requiere de 8 cirugías para poder recuperarse. 

Sin embargo, el Voluntariado del DIF Municipal realizará un desayuno con causa este próximo 15 de mayo a las 9 de la mañana en el salón La Brigada, el costo del boleto es de 200 pesos; es por ello que se invita a la población en general para que se una a esta noble causa y coopere.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles
    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    Fotos | Denuncian cascada de aguas negras hacia el río Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    Habitantes y usuarios reportan contaminación proveniente de Praderas del Río

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles
    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    Infonavit abre módulo sobre Viviendas del Bienestar en Valles

    SLP

    Redacción

    El instituto dará asesoría a trabajadores interesados en acceder al programa impulsado por el Gobierno federal.

    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros
    Nuevo megapuente escolar en Valles por festejos a maestros

    Nuevo "megapuente" escolar en Valles por festejos a maestros

    SLP

    Huasteca Hoy

    El miércoles 13 de mayo será el último día de clases; las actividades se reanudarán el lunes 18

    Llegó la primera rosa de plata juvenil
    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    Llegó la primera rosa de plata juvenil

    SLP

    Jesús Vázquez

    Esperan más de jóvenes de toda la república