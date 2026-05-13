Invita DIF a desayuno con causa
Apoyarán a joven que sufrió un accidente y que requiere de ocho cirugías
RIOVERDE.- Este próximo 15 de mayo se llevará a cabo un desayuno con causa para Noel, joven que sufrió un accidente y quedó discapacitado, lo que se recaude será destinado para cirugías.
Cabe destacar que Noel de 20 años de edad, se desempeñaba como repartidor y auxiliar en un molino de masa, sin embargo, el pasado 5 de mayo sufrió un accidente.
El joven resultó con severas lesiones y fracturas, debido a la gravedad fue trasladado a la Ciudad de León, asimismo, el lesionado requiere de 8 cirugías para poder recuperarse.
Sin embargo, el Voluntariado del DIF Municipal realizará un desayuno con causa este próximo 15 de mayo a las 9 de la mañana en el salón La Brigada, el costo del boleto es de 200 pesos; es por ello que se invita a la población en general para que se una a esta noble causa y coopere.
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