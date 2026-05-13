Invitan a la Ruta del Peyote

MATEHUALA.- El profesor Julián Espinoza Sánchez, en conjunto con varios miembros del Comité de la Ruta del Peyote llevaron a cabo una rueda de prensa en la Plaza de Armas para dar a conocer que ya está todo listo para la Ruta del Peyote 2026, la cual se llevará a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de mayo.

Dieron a conocer que el 14 de mayo será la bienvenida a los bikers, quienes llevarán a cabo un recorrido en motocicleta por las calles del centro. El 15 de mayo será la Ruta Mezcalera, el 16 de mayo la Ruta del Peyote y el 17 de mayo la despedida de los bikers.

Comentó que cuentan con el apoyo de las corporaciones de auxilio, las cuales estarán acompañando a los motociclistas en los recorridos que realizarán, esto para que en caso de algún accidente puedan auxiliar a los participantes de este evento, sin embargo, esperan que no haya ningún problema y que todo logre terminar con saldo blanco.

Comentó que contarán con la presencia de grupos de rock, pero también habrá grupos musicales de distintos géneros para todos los asistentes. Además, se contará con la presencia de Lexi Beltrán y del programa "Rodando por México", entre otros programas y famosos que vendrán a este gran evento, pues la Ruta del Peyote está dentro del top 10 de las rutas de motociclismo en México.

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Finalmente, exhortaron a los matehualenses a acudir a la Ruta del Peyote 2026, donde la entrada será completamente gratuita y se vivirá un ambiente totalmente familiar.