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Invitan al Festival de Danza en parque Álvaro Obregón

Por Jesús Vázquez

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Invitan al Festival de Danza en parque Álvaro Obregón

MATEHUALA.- Con motivo del Día Internacional de la Danza, este miércoles 29 de abril se llevará a cabo un Festival de Danza en el Parque Álvaro Obregón a las 6 de la tarde, donde se presentarán diferentes grupos de danza para conmemorar esta importante fecha y fomentar la cultura en los matehualenses.

El profesor José Ascensión Hernández Elizalde, director de Fomento Cultural, informó la importancia de generar espacios donde las y los artistas puedan mostrar su talento y donde la ciudadanía pueda apreciar la diversidad de expresiones dancísticas que existen en Matehuala y la región.

Comentó que, durante esta celebración, el público podrá disfrutar de la participación de agrupaciones como Danza del Sagrado Corazón de Jesús (danza tradicional), el grupo internacional de danza folclórica Coatlicue y el ballet folclórico Joyas de la Paz, representando la danza folclórica.

Expresó que en el ámbito moderno se contará con la participación de Fitness Balance en danza zumba, así como de los grupos de jazz Dance Step, bajo la dirección de la maestra Fátima Garay y la Compañía de Jazz del Centro Cultural, dirigida por Joselyn y Rocío Martínez.

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Declaró que este evento se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril a las 6 de la tarde, en el Parque Álvaro Obregón, donde se presentará una muestra de diversos géneros dancísticos que reflejan la riqueza cultural y artística del municipio.

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