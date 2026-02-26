logo pulso
Jornada nacional contra la Rickettiosis

Por Jesús Vázquez

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria Número II lleva a cabo una Jornada Nacional contra la Rickettsiosis que es un grupo de enfermedades trasmitidas a los humanos principalmente por las picaduras, de pulgas, garrapatas o piojos, por lo que se alerta a la población para vacunar y desparasitar a sus mascotas para evitar este tipo de animales.

Estas enfermedades se caracterizan por dolor de cabeza, fiebre alta, malestar general y erupciones cutáneas, para combatir esta enfermedad se requiere que la gente con mascotas las cuide bien para evitar que tengan pulgas y garrapatas, y en el caso de sentir malestares no auto medicarse, y ante cualquier malestar acudir al médico ya que para combatir esta enfermedad de requieren medicamentos especiales

Los síntomas principales son dolor de cabeza, malestar en general, dolor muscular, erupciones en la piel, náuseas y vómitos, suelen aparecer entre 3 y 14 días después de la picadura, y pueden ser mortales si no se tratan con los medicamentos adecuados. 

Por lo que hay que evitar contacto con garrapatas mantener la higiene en el hogar revisar las mascotas y eliminar la maleza. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante esta jornada la Jurisdicción Sanitaria ha estado llevando a cabo pláticas en instituciones educativas sobre la Rickettsiosis, solo con la finalidad de prevenir enfermedades, pues mucha gente no cuida a las mascotas como es debido y dejan que se llenen de garrapatas, pero esto también puede causar grave daño a las personas. 

