Joven lesionado tras salir proyectado de vehículo

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un joven sufre accidente tras salir proyectado de su Razer en el Ejido de El Refugio.

Los hechos ocurrieron en la calle San Martín en el Ejido de El Refugio, cuando el joven se trasladaba a bordo de un Razer, sin embargo, de manera repentina fue expulsado de la unidad. Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia; al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al ver las lesiones del joven, optaron por trasladarlo a recibir atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el lesionado quedó por unas horas en observación.