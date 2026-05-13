Joven sufre accidente en fábrica de bloques
RIOVERDE.- Un trabajador de una fábrica de bloques sufre accidente al atorarse el pie en una máquina; los hechos ocurrieron a un costado del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) cuando un joven se encontraba laborando blocks.
Sin embargo, cuando caminaba en el centro de trabajo, se le atoró el pie con la máquina, por lo que compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para auxiliarlo.
El joven resultó con lesiones, probablemente una fractura de extremidad izquierda, siendo trasladado de emergencia al Hospital Regional de Rioverde.
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