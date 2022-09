Julión Álvarez: de la Fenapo a la Feria del Café en Xilitla

A-AA+

Será del 26 al 29 de agosto cuando se lleve a cabo la tradicional Feria del Café San Agustín 2022, esta es su edición número 46.

Entre la cartelera artística destaca la presentación gratuita de Julión Álvarez, siendo el encargado de la inauguración de la fiesta huasteca, luego de sus presentaciones recientes en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

El sábado 27 se contará con la participación de J.J; el domingo 28 la actuación musical estará a cargo de la Nueva Dinastía y Halcón Huasteco; finalmente para el cierre el día lunes 29, se presentará en el escenario el grupo Legítimo.

Además, en las actividades feriales se encuentra también una Expo ganadera, corredor artesanal y de cafeticultores, además de que este viernes 26 se celebrará un desfile de carros alegóricos.

Como parte de la cartelera deportiva destaca la ruta de rezors y cuatrimotos.

Para el desarrollo de una feria en armonía y sin contratiempos el ayuntamiento de Xilitla emite las siguientes recomendaciones:

Asistentes originarios del municipio:

No utilizar vehículo para el desplazamiento, realizar los traslados a pie para facilitar la movilidad.

Ser hospitalario y brindar ayuda a los foráneos que requieran apoyo.

En caso de contar con algún espacio para estacionar algún vehículo, hacérselo saber a quién lo necesite.

Para los turistas que acudan a la feria se recomienda:

Usar vías alternas desde la llegada al municipio.

Estacionar el vehículo lo más lejos posible para evitar aglomeraciones vehiculares.

Paciencia, Xilitla solo tiene una entrada y una salida. Es probable que el tráfico esté saturado.

Llegar con tiempo a las actividades, se sugiere llegar antes de las 6:00 de la tarde a las presentaciones musicales.

No dejar objetos de valor en el vehículo y no cargar con ellos durante la estancia en la feria.

Cargar suficiente combustible.

De forma general, en caso de alguna emergencia solicitar el apoyo a los cuerpos de seguridad y emergencia municipal como protección civil, tránsito municipal y policía turística.

En caso de acudir a cualquiera de las actividades en compañía de menores de edad, no perderlos de vista en todo momento.

Además se exhorta a los asistentes a preservar el cuidado del Pueblo Mágico, depositando la basura en su lugar, y no causar daños al patrimonio.